Дачники едва не утонули в Северном Казахстане

Супружеская пара, возвращавшаяся на резиновой лодке с дачного общества «Учитель», едва не утонула в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».





Руководитель спасательного подразделения Сергей Черкасов благодаря многолетнему опыту быстро и умело среагировав на ситуацию, подплыл к тонущим на лодке. За считанные минуты плавсредство пострадавших погрузилось в воду. Уже оказавшись на суше выяснилось, что плавательное стредство наткнулось на преграду и было повреждено.





Спасатели напоминают о правилах безопасности в период паводка. Настоятельно рекомендуют не находиться в дачных массивах, подверженных затоплению, не оставлять детей без присмотра, запретить детские игры вблизи водоемов.





Фото: МИА Казинформ







