Дачники едва не утонули в Северном Казахстане
24 апреля 2017, 18:42
За считанные минуты плавсредство пострадавших погрузилось в воду.
Супружеская пара, возвращавшаяся на резиновой лодке с дачного общества «Учитель», едва не утонула в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель спасательного подразделения Сергей Черкасов благодаря многолетнему опыту быстро и умело среагировав на ситуацию, подплыл к тонущим на лодке. За считанные минуты плавсредство пострадавших погрузилось в воду. Уже оказавшись на суше выяснилось, что плавательное стредство наткнулось на преграду и было повреждено.
Спасатели напоминают о правилах безопасности в период паводка. Настоятельно рекомендуют не находиться в дачных массивах, подверженных затоплению, не оставлять детей без присмотра, запретить детские игры вблизи водоемов.
Фото: МИА Казинформ
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