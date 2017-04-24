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Директор службы внешней разведки доложил Н.Назарбаеву о деятельности ведомства

24 апреля 2017, 18:49

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» Габитом Байжановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Главе государства представлена информация о текущей деятельности службы и планах работ на предстоящий период.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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