Директор службы внешней разведки доложил Н.Назарбаеву о деятельности ведомства
24 апреля 2017, 18:49
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Нурсултан Назарбаев провел встречу с директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» Габитом Байжановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства представлена информация о текущей деятельности службы и планах работ на предстоящий период.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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