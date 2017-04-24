Стали известны подробности жестокой расправы над мужчиной в Актобе
24 апреля 2017, 19:25
Уже на следующий день подозреваемый в убийстве был задержан.
На теле мужчины доктора зафиксировали пять огнестрельных ранений. Были повреждены грудная клетка, брюшная полость и оба плеча. Судя по всему, стреляли без особой точности, сообщает портал Мой город.
Уже на следующий день подозреваемый в убийстве был задержан. 32-летний мужчина признался полицейским, что Жандос был его знакомым. В тот вечер они поссорились. Угомонить противника пришло на ум только с помощью орудия. Настолько он был зол, пояснил задержанный.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
Напомним, 29-летнего Жандоса Жарбулова, изрешеченного пулями, привезли в больницу в ночь на 21 апреля. Мужчина не подавал признаков жизни – пульс не прощупывался, зрачки были расширены, говорят врачи актюбинской железнодорожной больницы. Сердечно-легочная реанимация не помогла. В 2.30 реаниматологи констатировали биологическую смерть.
Фото: skoronovosti.ru
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