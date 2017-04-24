Димаш прочёл стихотворение на казахском языке в эфире китайского телеканала
24 апреля 2017, 19:30
Видео появилось на страничке ZTB.kz.
Димаш Кудайбергенов прочел стихотворение на казахском языке в эфире китайского телеканала, передает Zakon.kz.
Видео появилось на страничке ZTB.kz в Instagram.
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