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В Москве после падения с пятого этажа погиб актёр "Интернов" Казимир Лиске

24 апреля 2017, 19:33

Артист выпал из окна сегодня утром.

Актер Казимир Лиске был доставлен сегодня в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа, сообщает Life.ru.

По данным Лайфа, артист выпал из окна сегодня утром. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер во время операции.

Отметим, Лиске помимо известного сериала "Интерны" (он сыграл в нём эпизодическую роль) снимался в фильмах как "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".

Молодой человек является гражданином США, в ближайшее время информация о его гибели будет передана в Посольство Соединённых Штатов в Москве.

Фото: соцсети

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