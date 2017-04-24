В Москве после падения с пятого этажа погиб актёр "Интернов" Казимир Лиске

Актер Казимир Лиске был доставлен сегодня в одну из столичных клиник после падения с пятого этажа, сообщает Life.ru.





По данным Лайфа, артист выпал из окна сегодня утром. В результате Казимир получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер во время операции.





Отметим, Лиске помимо известного сериала "Интерны" (он сыграл в нём эпизодическую роль) снимался в фильмах как "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".





Молодой человек является гражданином США, в ближайшее время информация о его гибели будет передана в Посольство Соединённых Штатов в Москве.



