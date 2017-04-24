Грузовик загорелся на полном ходу в Восточном Казахстане
24 апреля 2017, 20:39
Пострадавших нет.
На трассе Усть-Каменогорск - Риддер огнем охватило грузовой автомобиль «МАЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Горели детали отсека двигателя, обшивки салона, сидений, панели приборов. Водитель успел вывернуть с дороги, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Возгорание произошло в 15 километрах от ближайшей пожарной части. Пожарные подоспели вовремя и быстро устранили пожар. Площадь пожара составила всего три квадратных метра. Пострадавших нет», - сообщили в департаменте по ЧС.
Сейчас отрабатывается версия причины пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В ликвидации было задействовано три человека личного состава и одна единица техники.
Фото: МИА "Казинформ"
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