Грузовик загорелся на полном ходу в Восточном Казахстане

На трассе Усть-Каменогорск - Риддер огнем охватило грузовой автомобиль «МАЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Горели детали отсека двигателя, обшивки салона, сидений, панели приборов. Водитель успел вывернуть с дороги, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. Возгорание произошло в 15 километрах от ближайшей пожарной части. Пожарные подоспели вовремя и быстро устранили пожар. Площадь пожара составила всего три квадратных метра. Пострадавших нет», - сообщили в департаменте по ЧС.





Сейчас отрабатывается версия причины пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. В ликвидации было задействовано три человека личного состава и одна единица техники.



