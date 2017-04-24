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Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар

24 апреля 2017, 20:45

Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках.

Великобритания готова нанести превентивный ядерный удар, если это будет необходимо, сообщает РИА Новости.

По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.

При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание.

Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 300 километров.

В конце марта в ООН начались переговоры по разработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Ядерные державы отказались принимать в них участие. В частности, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил: "Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".

При этом Райкрофт отметил, что после пика холодной войны ядерный арсенал Великобритании сократился более чем вдвое.

Фото: AP Photo

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