Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар

По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.





При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.





Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание.





Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 300 километров.