Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар
24 апреля 2017, 20:45
Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках.
Великобритания готова нанести превентивный ядерный удар, если это будет необходимо, сообщает РИА Новости.
По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару.
При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.
Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание.
Сконструированные в США трехступенчатые твердотопливные баллистические ракеты Trident способны нести ядерный боезаряд и предназначены для размещения на подводных лодках. Максимальная дальность полета ракеты составляет 11 300 километров.
В конце марта в ООН начались переговоры по разработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Ядерные державы отказались принимать в них участие. В частности, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил: "Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать".
При этом Райкрофт отметил, что после пика холодной войны ядерный арсенал Великобритании сократился более чем вдвое.
Фото: AP Photo
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