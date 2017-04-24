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Из-за неисправной печи в ВКО погибли четыре человека

24 апреля 2017, 21:00

Двое госпитализированы в больницу.

23 апреля на отгонном участке «Кызыл Кудык» в частном доме люди отравились угарным газом. Четверо из них скончались на месте, двое госпитализированы в больницу, передает корреспондент YK-news.kz.

Как сообщает пресс-служба ДЧС ВКО, инцидент произошел в Бакинском сельском округе Бородулихинского района.

— ЧП случилось ночью. Так как пожара не было, об этом нам сообщила больница, в которую были доставлены выжившие. Наши сотрудники провели следственное мероприятие и выяснили, что причиной происшествия в частном жилом доме стало неисправное печное отопление на твердом топливе, — сообщает пресс служба ДЧС ВКО.

По не подтвержденным данным, пострадавшие были рабочими.

— У них у всех разные фамилии. Кроме того большая разница в возрасте. Самый младший 1991 года рождения, а старший 1961, — сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

Фото: Newtimes.kz

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