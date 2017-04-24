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В жутком ДТП в Астане сгорела «скорая»

24 апреля 2017, 21:03

Жертв нет.

В Астане карета скорой помощи столкнулась с иномаркой, предположительно, с Toyota Camry, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

В Астане на пересечении улиц Акан Сери и Тлендиева столкнулись Toyota Camry 30 и машина скорой помощи. От столкновения «неотложка» мгновенно загорелась.

«Персонал машины скорой помощи самостоятельно покинули автомобиль. Наше подразделение занимается тушением. В случае ДТП машины часто сгорают, как спичечные коробки, поэтому самое главное в этой ситуации, что нет жертв. По поводу второго автомобиля не можем сказать, это в компетенции полиции», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.




Фото: скриншот

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