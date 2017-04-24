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Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями ЕВРОБАК

24 апреля 2017, 21:10

В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК), передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане, а также развитие агропродовольственной индустрии.

Справочно:

ЕВРОБАК является некоммерческой организацией, созданной в 1999 году по инициативе европейских компаний и Делегации Европейского Союза. ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 150 компаний: известные международные, европейские и казахстанские компании, дипломатические миссии из Европы и других стран мира.

Фото: primeminister.kz

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