Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями ЕВРОБАК
24 апреля 2017, 21:10
В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК), передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане, а также развитие агропродовольственной индустрии.
Справочно:
ЕВРОБАК является некоммерческой организацией, созданной в 1999 году по инициативе европейских компаний и Делегации Европейского Союза. ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 150 компаний: известные международные, европейские и казахстанские компании, дипломатические миссии из Европы и других стран мира.
Фото: primeminister.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855609-b0ba31a153385422f5092c910833c349
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...