Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями ЕВРОБАК

В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане, а также развитие агропродовольственной индустрии.





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