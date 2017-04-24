Автокараван милосердия отправился в путь
24 апреля 2017, 21:40
Благотворительный Автокараван милосердия с шестьюдесятью тоннами продуктов питания, одеждой и бытовыми принадлежностями отправился в пункт назначения.
Сегодня кызылординцы отправили восемь грузовиков гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Благотворительный Автокараван милосердия с шестьюдесятью тоннами продуктов питания, одеждой и бытовыми принадлежностями отправился в пункт назначения.
Заместитель акима области Руслан Рустемов поблагодарил неравнодушных жителей за отзывчивость и пожелал каравану хорошей дороги.
Напомним, что шесть дней назад молодые активисты Кызылординской области обратились к жителям региона с призывом оказать помощь пострадавшим от подтопления в Актобе. Откликнулись предприниматели и неравнодушные жители, которые выделили новые вещи и продукты питания. Более того, ряд предприятий, государственных и частных учреждений перечислил однодневную зарплату.
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