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Автокараван милосердия отправился в путь

24 апреля 2017, 21:40

Благотворительный Автокараван милосердия с шестьюдесятью тоннами продуктов питания, одеждой и бытовыми принадлежностями отправился в пункт назначения.

Сегодня кызылординцы отправили восемь грузовиков гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Благотворительный Автокараван милосердия с шестьюдесятью тоннами продуктов питания, одеждой и бытовыми принадлежностями отправился в пункт назначения.

Заместитель акима области Руслан Рустемов поблагодарил неравнодушных жителей за отзывчивость и пожелал каравану хорошей дороги.

Напомним, что шесть дней назад молодые активисты Кызылординской области обратились к жителям региона с призывом оказать помощь пострадавшим от подтопления в Актобе. Откликнулись предприниматели и неравнодушные жители, которые выделили новые вещи и продукты питания. Более того, ряд предприятий, государственных и частных учреждений перечислил однодневную зарплату.


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