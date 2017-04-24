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В Дагестане в школе прогремел взрыв

24 апреля 2017, 22:27

Мальчика, который принес на урок гранату, задержали.

При взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана погиб ученик восьмого класса, еще 11 детей пострадали, передает РИА Новости.

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.

Позднее в региональном минздраве РИА Новости рассказали о восьми пострадавших. "Шесть детей госпитализированы, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — добавил собеседник агентства.

"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — рассказал детали случившегося директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Причиной инцидента, как заявили в МВД, стало неосторожное обращение с оружием. Мальчика, который принес на урок гранату, задержали. Он рассказал следователям, что нашел гранату на улице.

Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном ношении взрывных устройств.

В Цумадинский район вылетел самолет МЧС, который доставит в Махачкалу серьезно пострадавших детей. Также в Дагестан вылетят главные специалисты Минздрава.

Фото : сайт Агвалинской СОШ

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