В Дагестане в школе прогремел взрыв

По словам замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибира Зубаирова, пострадали 13 учеников.





Позднее в региональном минздраве РИА Новости рассказали о восьми пострадавших. "Шесть детей госпитализированы, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — добавил собеседник агентства.





"Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв", — рассказал детали случившегося директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.