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Британец спас жену, ударив напавшую на нее акулу

25 апреля 2017, 00:20

По данным некоторых СМИ, акула напала и на мужчину, однако эта информация не подтвердилась.

Муж спас британку, ударив напавшую на нее акулу у берегов острова Вознесения, сообщает РИА Новости.

"Ее укусили за ногу. Мужу пришлось ударить акулу (чтобы отпугнуть животное. — Прим. ред.). Затем она (акула. — Прим. ред.) направилась на него", — рассказал источник. По данным некоторых СМИ, акула напала и на мужчину, однако эта информация не подтвердилась.

Девушка по имени Френки Гонсальвес (Frankie Gonsalves) 22 апреля плавала с трубкой и маской у берега, когда произошло нападение. Сейчас она находится в больнице, о ее состоянии не сообщается. По данным издания, Гонсальвес входит в состав правительства острова Святой Елены.

Вулканический остров Вознесения расположен в южной части Атлантического океана. Остров очень популярен среди дайверов и рыбаков, несмотря на то что на его территории находится всего один отель.

Фото : Albert Kok

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