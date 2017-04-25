Слоны любят "ушами", выяснили ученые

Африканские и индийские слоны — высокоразвитые социальные животные, которые используют самые различные методы для общения друг с другом, в том числе и помощью трубящих звуков и инфразвука. Слоны обладают хорошей памятью, помнят всех друзей и недругов и обладают способны сопереживать окружающим.





Некоторые слоны, как выяснила Штёгер несколько лет назад, наблюдая за одиноким самцом по кличке Кошик в зоопарке города Йонъин в Южной Корее, даже пытаются общаться с людьми и выучить "звуки" (корейские слова в данном случае), которые используют люди. Кошик вряд ли понимает, что говорит, но при этом он прикладывал дополнительные усилия, чтобы максимально точно подражать речи корейцев. Для этого он вставлял хобот в рот и издавал нетипичные для слонов звуки.





Это открытие, а также другие примеры хорошей памяти и высокой сообразительности слонов, натолкнуло Штёгер и ее коллегу Антона Баотика (Anton Baotic) на мысль, что самцы могут использовать умение различать голоса и подражать им для того, чтобы выбирать самок во время брачного сезона.

Дело в том, что слоны-самцы обычно ведут одиночный образ жизни и не живут в стадах, состоящих преимущественно из самок и молодых особей. В лесах Африки и Индии видимость крайне ограничена, и самки могут использовать голос в качестве своеобразной анкеты на "сайте знакомств" для всех потенциальных ухажеров.



