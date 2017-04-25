Слоны любят "ушами", выяснили ученые
25 апреля 2017, 01:49
Слоны обладают хорошей памятью, помнят всех друзей и недругов и обладают способны сопереживать окружающим.
Слоны-самцы любят "ушами" – наблюдения за их поведением показали, что они предпочитают выбирать самок, чье "гудение" им не знакомо, заявляют ученые, сообщает РИА Новости.
"Наше исследование показало, что самцы могут извлекать интересующую их социальную информацию из тех звуков, которые самки используют для общения с другими слонами. Это открытие говорит о том, что нам нужно обратить внимание на интеллектуальные способности самцов, в том числе их умение различать голоса. Пока не понятно, как долго самцы помнят голоса самок, и помогает ли это им выбирать подходящего партнера", — рассказывает Ангела Штёгер (Angela Stoeger) из Венского университета (Австрия).
Африканские и индийские слоны — высокоразвитые социальные животные, которые используют самые различные методы для общения друг с другом, в том числе и помощью трубящих звуков и инфразвука. Слоны обладают хорошей памятью, помнят всех друзей и недругов и обладают способны сопереживать окружающим.
Некоторые слоны, как выяснила Штёгер несколько лет назад, наблюдая за одиноким самцом по кличке Кошик в зоопарке города Йонъин в Южной Корее, даже пытаются общаться с людьми и выучить "звуки" (корейские слова в данном случае), которые используют люди. Кошик вряд ли понимает, что говорит, но при этом он прикладывал дополнительные усилия, чтобы максимально точно подражать речи корейцев. Для этого он вставлял хобот в рот и издавал нетипичные для слонов звуки.
Это открытие, а также другие примеры хорошей памяти и высокой сообразительности слонов, натолкнуло Штёгер и ее коллегу Антона Баотика (Anton Baotic) на мысль, что самцы могут использовать умение различать голоса и подражать им для того, чтобы выбирать самок во время брачного сезона.
Дело в том, что слоны-самцы обычно ведут одиночный образ жизни и не живут в стадах, состоящих преимущественно из самок и молодых особей. В лесах Африки и Индии видимость крайне ограничена, и самки могут использовать голос в качестве своеобразной анкеты на "сайте знакомств" для всех потенциальных ухажеров.
Фото: AP Photo
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