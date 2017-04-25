Скарпони похоронят в футболке «Астаны»

25 апреля 2017, 00:53

37-летний спортсмен тренировался в Филоттрано, где на перекрёстке его сбил грузовик.

Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, погибший 22 апреля в результате дорожного происшествия, будет похоронен в футболке казахстанской команды «Астана», за которую он в последнее время выступал, передает Sports.kz.

«Велогонки были для него смыслом жизни, и мы простимся с ним как с истинным велогонщиком», — цитирует Томмази Corriere della sera.

37-летний спортсмен тренировался в Филоттрано, где на перекрёстке его сбил грузовик. Водитель не заметил Микеле. Скарпони должен был стать капитаном «Астаны» на веломногодневке «Джиро д’Италия», а в середине апреля выиграл первый этап многодневки «Тур Альп». Наибольшего успеха в карьере он добился на «Джиро д’Италия—2011», когда стал победителем генеральной классификации.

Фото: championat.com


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