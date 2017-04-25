Ле Пен не получила ни одного голоса в 56 французских коммунах

Согласно анализу данных избирательных участков, выполненному порталом France Info, значительная часть городков, где никто не поддержал Ле Пен, находятся на юге Франции, между Тулузой, Монпелье и границей с Испанией. Число жителей, внесенных в списки избирателей в каждой из этих коммун, не всегда дотягивает даже до отметки в 40 человек.





Еще одно маленькое "созвездие" таких коммун расположилось в департаменте Дром, а 11 городков рассредоточены по территории страны, причем располагаются они преимущественно в восточной и северо-восточной частях.





В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.