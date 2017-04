В Сеть утекли фотографии макета iPhone 8

На это обратил внимание ресурс 9to5mac.

Как утверждает Гескин, макет будущего смартфона Apple ему прислал "друг с фабрики Foxconn". При этом блогер отмечает, что у него в руках оказался не рабочий прототип устройства, а специальная болванка, используемая для отработки производства роботизированными станками.

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8#iPhoneX#iPhoneEditionpic.twitter.com/Z8mH7b7z4r