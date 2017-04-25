В Сеть утекли фотографии макета iPhone 8

iPhone 8 получит корпус с рамой из полированной стали и стеклянной задней панелью.

Пользователь "Твиттера" Бенджамин Гескин опубликовал фотографии реального макета iPhone 8, сообщает Life.ru.





На это обратил внимание ресурс 9to5mac.





Как утверждает Гескин, макет будущего смартфона Apple ему прислал "друг с фабрики Foxconn". При этом блогер отмечает, что у него в руках оказался не рабочий прототип устройства, а специальная болванка, используемая для отработки производства роботизированными станками.





Судя по фотографиям, iPhone 8 получит корпус с рамой из полированной стали и стеклянной задней панелью. Как и обещалось ранее, экран лишится боковых рамок и займёт практически всю переднюю поверхность устройства.

Кроме того, на опубликованных фотографиях можно заметить отсутствие сканера отпечатков пальцев. Как предполагают эксперты, либо он будет встроен в дисплей, либо Apple и вовсе решила отказаться от подобного способа аутентификации.





Помимо прочего, на задней крышке смартфона разместилось окошко двойного фотомодуля, расположенное не горизонтально, как в iPhone 7 Plus, а вертикально. Там же можно заметить порт Lightning.

По словам Гескина, хотя устройство и кажется довольно увесистым и толстым, на самом деле его толщина полностью совпадает с толщиной предыдущей модели и составляет 7,1 мм.



