25 апреля на большей части РК ожидаются осадки
25 апреля 2017, 06:00
Местами пройдет гроза.
С прохождением атмосферных разделов местами сохраняется дождь на западе, северо-западе на севере республики, на востоке ожидаются осадки. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с.
Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Мангыстауской области местами-туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, ночью в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Утром в Карагандинской области местами – туман.
В Алматы днем 22°, ясно.
В Астане днем 21°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: today.kz.
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