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25 апреля на большей части РК ожидаются осадки

25 апреля 2017, 06:00

Местами пройдет гроза.

С прохождением атмосферных разделов местами сохраняется дождь на западе, северо-западе на севере республики, на востоке ожидаются осадки. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Мангыстауской области местами-туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, ночью в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Утром в Карагандинской области местами – туман.

В Алматы днем 22°, ясно.

В Астане днем 21°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: today.kz.

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