Как вывезти художественные ценности в виде полотен, картин и рисунков ручной работы, оригинальные произведения скульптурного искусства, разнообразные коллекции

Департамент государственных доходов по Карагандинской области представляет информацию, которая, по нашему мнению, будет интересна читателям.

Одним из любимых и принятых в обществе подарков всегда были произведения искусств, различные предметы народного промысла. Порой физические лица желают вывезти за пределы страны ордена и медали своих предков либо редкие и старинные книги, которые хранились в семьях целыми десятилетиями и передавались из поколения в поколения. И в таком случае перед человеком стоит вопрос: как на законных основаниях можно вывезти из Республики Казахстан такие предметы.

Ввиду того, что законодательством Республики Казахстан допускается лишь временный вывоз культурных ценностей, поэтому такой вывоз, может осуществляться собственником предметов либо лицом, уполномоченным на то собственником, на основании свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей, выдаваемого местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы. Поэтому задавшись целью подарить своему зарубежному другу или родственнику картину, или воссоединить с семьей семейные реликвии, лицу необходимо сначала выяснить, является ли предмет культурной ценностью. Для определения принадлежности предмета к культурным ценностям созданы и работают экспертные комиссии, которые выдают заключения. На основании заключения экспертной комиссии, в течение трех рабочих дней местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы выдает заявителю свидетельство на право временного вывоза культурных ценностей или направляет мотивированный отказ в письменной форме, или направляет письмо о том, что предмет не является культурной ценностью и может вывозиться без свидетельства.

Имея на руках письмо о том, что предмет не является культурной ценностью, можно смело пресекать таможенную границу в любой точке государств-участников таможенного Союза, предвкушая момент вручения подарка своему другу.

Счастливого пути!!!