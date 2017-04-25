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Итальянец узнал в проститутке свою жену

25 апреля 2017, 06:02

На месте неожиданной встречи разразился настоящий скандал, переросший в драку, которую пришлось разнимать полицейским.

Курьёзный случай произошёл в Риме, где 49-летний мужчина решил как следует развлечься и поехал к девушкам с пониженной социальной ответственностью, сообщает Life.

Заехав в злачный район под названием Via Cristoforo Colombo, мужчина остановился у одной из девушек, которая стояла около дороги на каблуках и в мини-юбке. Каково же было его удивление, когда он узнал в этой девушке свою жену.

Как сообщает издание Il Giornale Italiano, итальянец заранее предупреждал свою супругу о том, что в эту ночь поедет на встречу с друзьями и переночует у одного из них. Воспользовавшись этим, ничего не подозревающая жена отправилась на заработки, которыми, как выяснилось, она промышляет уже достаточно долго.

В результате между супругами разразился такой скандал, что очевидцам пришлось вызывать на место полицейских, которым с трудом удалось разнять семейную пару.

Фото: Flickr/redstatebs.

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