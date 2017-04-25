Доступность услуг, вне зависимости от местонахождения и проживания - принцип экстерриториальности
Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Октябрьскому району доводит до сведения, что с 1 апреля 2016 года на территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской, и с 17 апреля 2017 года на территории Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей функционирует пилотный проект по экстерриториальному принципу оказания государственных услуг.
В рамках проведения пилотного проекта по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг, направленного на оптимизацию и упрощение процедур получения государственных услуг, отобраны 14 государственных услуг.
Экстерриториальность - свобода налогоплательщика в получении доступа к информации, сервисам и обслуживанию вне зависимости от места регистрации и нахождения.
|
№ п/п
|
Код услуги
|
Наименование услуги
|
Услугодатель
|
1.
|
01
|
Регистрационный учет индивидуального предпринимателя
|
УГД
|
2.
|
02
|
Регистрация налогоплательщиков
|
УГД
|
3.
|
03
|
Регистрационный учет налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности
|
УГД
|
4.
|
05
|
Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений
|
УГД
|
5.
|
06
|
Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов
|
УГД
|
6.
|
07
|
Подтверждение резидентства Республики Казахстан
|
ДГД
|
7.
|
08
|
Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности
|
УГД
|
8.
|
09
|
Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан
|
УГД
|
9.
|
10
|
Прием налоговой отчетности
|
УГД
|
10.
|
11
|
Отзыв налоговой отчетности
|
УГД
|
11.
|
12
|
Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов
|
УГД
|
12.
|
13
|
Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты
|
ДГД
|
13.
|
14
|
Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней
|
УГД
|
14.
|
15
|
Регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением
|
УГД
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