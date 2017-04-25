Доступность услуг, вне зависимости от местонахождения и проживания - принцип экстерриториальности

Уважаемые налогоплательщики!

Управление государственных доходов по Октябрьскому району доводит до сведения, что с 1 апреля 2016 года на территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской, и с 17 апреля 2017 года на территории Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей функционирует пилотный проект по экстерриториальному принципу оказания государственных услуг.

В рамках проведения пилотного проекта по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг, направленного на оптимизацию и упрощение процедур получения государственных услуг, отобраны 14 государственных услуг.

Экстерриториальность - свобода налогоплательщика в получении доступа к информации, сервисам и обслуживанию вне зависимости от места регистрации и нахождения.