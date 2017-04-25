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Доступность услуг, вне зависимости от местонахождения и проживания - принцип экстерриториальности

Уважаемые налогоплательщики!

Управление государственных доходов по Октябрьскому району доводит до сведения, что с 1 апреля 2016 года на территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской, и с 17 апреля 2017 года на территории Актюбинской, Карагандинской и Павлодарской областей функционирует пилотный проект по экстерриториальному принципу оказания государственных услуг.

В рамках проведения пилотного проекта по внедрению экстерриториального принципа оказания государственных услуг, направленного на оптимизацию и упрощение процедур получения государственных услуг, отобраны 14 государственных услуг.

Экстерриториальность - свобода налогоплательщика в получении доступа к информации, сервисам и обслуживанию вне зависимости от места регистрации и нахождения.

№ п/п

Код услуги

Наименование услуги

Услугодатель

1.

01

Регистрационный учет индивидуального предпринимателя

УГД

2.

02

Регистрация налогоплательщиков

УГД

3.

03

Регистрационный учет налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности

УГД

4.

05

Представление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений

УГД

5.

06

Выдача справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов

УГД

6.

07

Подтверждение резидентства Республики Казахстан

ДГД

7.

08

Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности

УГД

8.

09

Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан

УГД

9.

10

Прием налоговой отчетности

УГД

10.

11

Отзыв налоговой отчетности

УГД

11.

12

Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов

УГД

12.

13

Возврат подоходного налога, удержанного у источника выплаты

ДГД

13.

14

Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней

УГД

14.

15

Регистрационный учет по месту нахождения объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением

УГД


25 апреля 2017, 06:08
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов Павлодарской обл.

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