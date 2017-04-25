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Жителя Костанайской области осудили за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

25 апреля 2017, 06:16

Ему наказание в виде 14-ти лет лишения свободы колонии строгого режима.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины по ст. 120 ч. 3 п. 3 УК РК (изнасилование заведомо несовершеннолетней), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Сообщается, что мужчина на протяжении восьми лет проживал в одном из сел Костанайской области с матерью потерпевшей девочки 2002 года рождения. Работал механизатором в одном из крестьянских хозяйств. Падчерица все эти годы его называла «дядей». 30 октября 2016 года мама восьмиклассницы находилась на ночном дежурстве. Мужчина остался дома с падчерицей. Отчим, воспользовавшись тем, что девочка не в состоянии оказать сопротивление в силу малолетнего возраста, надругался над ней. Несколько лет назад попытка совершения действий сексуального характера над несовершеннолетней уже была.

В 2012 году мать тогда еще 9-летней девочки застала своего сожителя за непристойным занятием в отношении дочери. После скандала и мольбы о прощении, женщина его простила.

Со слов матери потерпевшей, ранее дочь была веселой, но после случившегося резко изменилась, появилась склонность к суициду.

Суд признал мужчину виновным в содеянном, назначив ему наказание в виде 14-ти лет лишения свободы колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшей 1 млн. тенге морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: riley.ru.

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