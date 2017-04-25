В Алматы начался первый этап весенней дератизации

В Алматы объявили охоту на уличных грызунов. В городе стартует первый этап весенней дератизации. Проводить ее специалисты будут во всех районах, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Алматы ".





В первую очередь начнут обрабатывать парки, русла рек, места стихийных свалок и арычные сети. Специальный яд, которым травят крыс, будут бесплатно получать жители частного сектора, для того, чтобы провести дератизацию в дворовых территориях. Отметим, что травлю хвостатых переносчиков опасных заболеваний проводят дважды в год, для того чтобы сдерживать их численность.





"Организации, остальные предприятия, особенно КСК должны за счет своих средств проводить обработку. Эта обработка должна быть систематической. Эффективность сплошной дератизации возрастет, если обработка на этих предприятиях будет проводиться совместно с проведением сплошной дератизации, то есть как раз в период апрель, май текущего года", - сказала замруководителя Департамента охраны общественного здоровья Карлыгаш Абдижапарова.





Всего будет обработано свыше 47-ми тысяч гектаров городской территории. Между тем, специалисты уточняют, что яд на крыс действует не сразу, в среднем гибель их наступает через неделю после поедания приманки. Предчувствуя скорую смерть, грызуны зачастую выбегают в людные места. Поэтому горожанам и может показаться, что хвостатые активизировались, говорят специалисты.







