Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента США

Барак Обама в понедельник в первом выступлении после ухода с поста президента США заявил о намерении теперь сфокусироваться на работе с молодежью и ни разу не упомянул своего преемника в Белом доме Дональда Трампа, сообщает сообщает РИА Новости





"Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", — сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго. В частности, он отметил, что хотел бы работать по таким направлениям, как судебная реформа и финансирование политики.





"Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни", — сказал Обама.





Демократ Обама 20 января уступил пост президента США республиканцу Дональду Трампу.





Дмитрий Злодорев.



