Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента США
25 апреля 2017, 06:34
Бывший президент США заявил о желании работать с молодежью.
Барак Обама в понедельник в первом выступлении после ухода с поста президента США заявил о намерении теперь сфокусироваться на работе с молодежью и ни разу не упомянул своего преемника в Белом доме Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
"Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", — сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго. В частности, он отметил, что хотел бы работать по таким направлениям, как судебная реформа и финансирование политики.
"Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни", — сказал Обама.
Демократ Обама 20 января уступил пост президента США республиканцу Дональду Трампу.
Дмитрий Злодорев.
Фото: AFP 2017 / Joshua Lott.
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