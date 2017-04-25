В Алматы мужчина догнал и отобрал ключи у пьяного водителя
25 апреля 2017, 06:54
Инцидент произошел 24 апреля в мкр. Айгерим.
В Алматы мужчина догнал пьяного водителя и отобрал у него ключи. Об этом сообщается на странице "zhest_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.
В описании к видео говорится, что инцидент произошел 24 апреля в мкр. Айгерим.
Некоторые пользователи усомнились в правдоподобности, так как не был запечатлен момент поимки водителя.
Фото: misanec.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855634-17c6a2fc3ac027c2f15aec69aa51a36c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...