Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы мужчина догнал и отобрал ключи у пьяного водителя

25 апреля 2017, 06:54

Инцидент произошел 24 апреля в мкр. Айгерим.

В Алматы мужчина догнал пьяного водителя и отобрал у него ключи. Об этом сообщается на странице "zhest_kz" в Instagram, передает Zakon.kz.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел 24 апреля в мкр. Айгерим.

Некоторые пользователи усомнились в правдоподобности, так как не был запечатлен момент поимки водителя.

В мкр Айгерим 24.04.2017 пьяный за рулем догнал ключи отобрал. #жестькз

Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Апр 24 2017 в 1:30 PDT


Фото: misanec.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...