В Астане приступили к строительству проблемной дороги
25 апреля 2017, 07:28
Окончание строительства планируется на осень текущего года.
В Астане приступили к строительству проблемной дороги. Об этом на своей странице в Facebook написал аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.
"Наконец приступили к строительству дороги по ул.Кумисбекова. Планируем до осени дать проезд, до ноября полностью завершить с тротуарами и благоустройством. 6 полос , от Кенесары до Богенбай Батыра", - написал градоначальник.
Как сообщил акимат "Сарыарка" аким ознакомился с началом работ по строительству дороги по ул.Кумисбекова. Этот проект находился в разработке долгое время.
"В соответствии с планом реализации проекта, сегодня был дан старт строительства участка дороги от ул.Сейфуллина до пр. Богенбай Батыра, при этом через 2 недели планируется начало строительства оставшегося участка дороги от ул. Кенесары до ул. Абая", - говорится в сообщении акимата.
Согласно поставленной задаче, проезд по ул.Кумисбекова должен быть открыт до конца августа. При этом окончание строительства дороги с полным благоустройством, включающим в себя обустройство тротуаров и освещение улицы, планируется на осень текущего года.
Фото: Facebook.
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