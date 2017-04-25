В Астане приступили к строительству проблемной дороги

"Наконец приступили к строительству дороги по ул.Кумисбекова. Планируем до осени дать проезд, до ноября полностью завершить с тротуарами и благоустройством. 6 полос , от Кенесары до Богенбай Батыра", - написал градоначальник.









Как сообщил акимат "Сарыарка" аким ознакомился с началом работ по строительству дороги по ул.Кумисбекова. Этот проект находился в разработке долгое время.





"В соответствии с планом реализации проекта, сегодня был дан старт строительства участка дороги от ул.Сейфуллина до пр. Богенбай Батыра, при этом через 2 недели планируется начало строительства оставшегося участка дороги от ул. Кенесары до ул. Абая", - говорится в сообщении акимата.





Согласно поставленной задаче, проезд по ул.Кумисбекова должен быть открыт до конца августа. При этом окончание строительства дороги с полным благоустройством, включающим в себя обустройство тротуаров и освещение улицы, планируется на осень текущего года.