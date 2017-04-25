В Костанайской области житель сдал полицейским раритетное оружие 19 века

Раритетное ружьё 19-го века сдал житель Узункольского района Костанайской области полицейским в рамках акции по добровольной сдаче незарегистрированного оружия, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Астана ".





Мужчина рассказал, что нашёл огнестрел в доме, который купил на разбор строительных материалов.





- Ружье 1863 года выпуска. Это оружейный завод ТОЗ, Тульский оружейный завод. Тоже будет принято и скорее всего оно будет направлено в музей ДВД, - сообщил начальник отдела Управления административной полиции ДВД Костанайской области Абзал Булатов.





Как раритетное орудие позапрошлого столетия оказалось в одном из домов - неизвестно. Будущий музейный экспонат, скорее всего, будет оценён по 2-ой категории, сообщили в ДВД.





Сдавший старинное ружьё сельчанин получит за него около 47 тысяч тенге. По информации полицейских, в этом году в регионе акция по добровольной сдаче оружия завершилась всего за 10 дней. Из-за большой активности населения более 5 миллионов 300 тысяч тенге, выделенных из республиканской казны, уже освоены. Принято 118 единиц гладкоствольного и нарезного оружия и 25 патронов. Теперь сдать незаконно хранящееся оружие жители смогут безвозмездно.









А. Рахманова.



