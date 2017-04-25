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СМИ узнали о планах США сократить финансовую помощь Украине почти на 70%

25 апреля 2017, 07:59

Изначально Киеву планировалось представить свыше 570 миллионов долларов, однако объем финансовой помощи сократили до 177 миллионов.

Официальный Вашингтон в 2018 году намерен сократить финансовую помощь Украине на 69 процентов. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа, передает РИА Новости.

Изначально Киеву планировалось представить свыше 570 миллионов долларов, однако объем финансовой помощи сократили до 177 миллионов.

Предусматривается также сокращение помощи ряду развивающихся стран.

Фото: РИА Новости. Михаил Кутузов.

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