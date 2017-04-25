ВМС Южной Кореи и США приступили к совместным маневрам в Желтом море
25 апреля 2017, 08:46
Со стороны Республики Корея в них принимает участие эсминец "Ван Гон", с американской стороны - эсминец Wayne E. Meyer.
ВМС Республики Корея и США начали в Желтом море совместные маневры. Об этом сообщил представитель южнокорейских военно-морских сил, передает ТАСС.
"Со стороны Республики Корея в них принимает участие эсминец "Ван Гон" водоизмещением 4,4 тыс. тонн, а с американской - эсминец Wayne E. Meyer водоизмещением 9,2 тыс. тонн, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis. Они проведут тактические маневры и стрельбы", - отметил военный.
В конце текущей недели американский авианосец Carl Vinson проведет совместные маневры с южнокорейскими кораблями. Ударная группа, в которую также входят два эсминца и ракетный крейсер, отработает отслеживание и перехват северокорейских ракет.
Сообщается также, что 25 апреля в порт Пусан на юге Республики Корея зайдет крупнейшая в мире атомная подлодка Michigan. "Таким образом, американские и южнокорейские готовятся к новым провокациям Пхеньяна", - отметил представитель ВМС.
Южнокорейские СМИ днем ранее сообщили, что КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания. Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки северокорейского полигона в районе деревни Пунге-ри , пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ.
По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти - между 25 апреля и 9 мая. Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне отмечается годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы.
Станислав Варивода.
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown.
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