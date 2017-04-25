Граждане Узбекистана застряли на казастанско-российской границе

На пограничном посту «Сырам» в Западно-Казахстанской области километровые очереди из грузовых машин и пассажирских автобусов. Вереницы автомобилей стоят как с казахстанской, так и с российской стороны. Терпение водителей (некоторые простояли на посту двое суток) заканчивается, как и продуты питания с водой, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





На границе между Уральском и Самарой нервничают водители. Вот уже вторые сутки они стоят, не продвинувшись ни на метр. В чем причина простоя, никто не объясняет. Шоферам фур такие очереди не в новинку, вот только раньше они ждали по пять часов, а сейчас счет пошел на дни.





Аскар Космуратов, водитель:





- Здесь такая очередь, постоянно очередь. Иногда вот Россия не работает, иногда Казахстан не работает. А сейчас, в данный момент, причина: вот Россия не пускает, мало пускает, там рентген у них вот этот задерживает. Из-за этого, видите, на нетралке что творится.





В километровых очередях застряли около сотни фур и десять автобусов с гражданами Узбекистана, которые едут в Россию на заработки. Почти шестьсот мужчин и женщин вторые сутки живут в автобусах без элементарных условий. У них заканчивается еда и вода, на границе нет ни столовой, ни магазинов.





Леонид Еремеев, водитель автобуса:





- Всех без очереди пропускают, легковые – они люди, а мы, что, не люди? У нас по 55 человек, по 80 человек сидят. Уже еда, все кончается, холодно, солярка, чтобы тепло было греть, солярка кончается. Сутки, по двое стоим.





Граждане Узбекистана беспокоятся, что вовсе не попадут в Россию. Скоро у них заканчивается транзитная виза, и тогда им грозит штраф или отправка на родину. Пограничная служба, правда, обещала пойти навстречу и учесть форс-мажорные обстоятельства. Километровые заторы объяснили так: идет реконструкция трассы с казахстанской стороны, а в Российской Федерации ввели плату с грузовиков. Пограничники заверили, что это явление сезонное, но выступить с официальным заявлением отказались.





Оксана Наумова.



