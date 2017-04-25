Стало известно о госпитализации Элтона Джона
25 апреля 2017, 09:20
Причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция.
Британский музыкант Элтон Джон попал в больницу. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Фрэн Кертис, передает Лента.ру.
По ее словам, причиной стала редкая и опасная вирусная инфекция, которой тот заразился в турне по Южной Америке, закончившемся 10 апреля в Чили.
Певец был помещен в отделение интенсивной терапии. В медучреждении 70-летний Элтон Джон провел два дня, в субботу, 22 апреля, его выписали.
Однако исполнитель отменил выступления, значащиеся в его гастрольном графике в течение ближайшего месяца. Ожидается, что он полностью восстановит здоровье к 3 июня – на эту дату у него намечен концерт в британском Туикинхеме.
В конце января исполнитель перенес концерт в Дубае по состоянию здоровья. «Врачи решили, что ему нужна срочная процедура. Но это не связано с серьезной угрозой здоровью», — объяснил представитель компании 117 Live, отвечавшей за организацию концертов.
Сэр Элтон Джон — британский певец и композитор. Он остается одним из самых успешных исполнителей Великобритании, продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 миллионов записей. В 2016 году он выпустил пластинку Wonderful Crazy Night — 32-й студийный альбом в своей дискографии.
Фото: Roberto E. Rosales / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855643-fe66f49e7b681639a622e63d49b5bf1d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...