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Госорганы Актюбинской области начали работу в социальных сетях

25 апреля 2017, 09:28

Эффективно и в ногу со временем идут местные исполнительные органы региона.

Акиматы районов области и города Актобе, а также управления начали работу в социальных сетях. Теперь население региона может напрямую обратиться к соответствующим госорганам: для этого жителям достаточно написать на страницу официального аккаунта. Каждое обращение будет рассмотрено и на него будет предоставлен ответ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Ежедневно аким области Бердыбек Сапарбаев мониторит страницы госорганов в соцсетях.

Наиболее популярным сегодня является аккаунт акимата города Актобе, где в прямом эфире можно увидеть, какая работа ведется акиматом и его отделами, а также получить ответы на все интересующие вопросы.

Среди районных акиматов активны аккаунты Хобдинского, Мартукского и Мугалжарского районов.

Аким Мартукского района Нуржауган Калауов, в частности, отмечает, что обратная связь между акиматом и населением стала более оперативной, благодаря работе в соцсетях и на личный прием стали записываться меньше людей.

Все желающие могут ознакомиться со страницами управлений и акиматов районов и г. Актобе.



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