Госорганы Актюбинской области начали работу в социальных сетях
25 апреля 2017, 09:28
Эффективно и в ногу со временем идут местные исполнительные органы региона.
Акиматы районов области и города Актобе, а также управления начали работу в социальных сетях. Теперь население региона может напрямую обратиться к соответствующим госорганам: для этого жителям достаточно написать на страницу официального аккаунта. Каждое обращение будет рассмотрено и на него будет предоставлен ответ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Ежедневно аким области Бердыбек Сапарбаев мониторит страницы госорганов в соцсетях.
Наиболее популярным сегодня является аккаунт акимата города Актобе, где в прямом эфире можно увидеть, какая работа ведется акиматом и его отделами, а также получить ответы на все интересующие вопросы.
Среди районных акиматов активны аккаунты Хобдинского, Мартукского и Мугалжарского районов.
Аким Мартукского района Нуржауган Калауов, в частности, отмечает, что обратная связь между акиматом и населением стала более оперативной, благодаря работе в соцсетях и на личный прием стали записываться меньше людей.
Все желающие могут ознакомиться со страницами управлений и акиматов районов и г. Актобе.
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