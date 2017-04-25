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Алматинка завоевала титул «Мисс СССР-2017» в Лондоне

25 апреля 2017, 09:30

Мероприятие является уникальным международным проектом, который ежегодно собирает красавиц из стран бывшего Союза.

В Великобритании завершился конкурс «Мисс СССР 2017», в котором за звание главной красавицы боролись девушки из стран бывшего Советского Союза, передает РЕН ТВ.

Титул вице-мисс конкурса достался студентке 1-го курса University of Surrey Камиле Исингариной из Алматы, передает BNews.kz.

Победительницей ежегодного конкурса в этом году стала модель Анастасия Боил, представляющая Россию.

Отметим, что конкурс «Мисс СССР» проводится в Великобритании с 2013 года. Программа мероприятия состоит из конкурса моделей, в котором в этом году приняли участие девушки из 16 стран бывшего СССР, а также выступления знаменитостей и грандиозного музыкального шоу.


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