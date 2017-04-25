Алматинка завоевала титул «Мисс СССР-2017» в Лондоне

В Великобритании завершился конкурс «Мисс СССР 2017», в котором за звание главной красавицы боролись девушки из стран бывшего Советского Союза, передает передает РЕН ТВ





Титул вице-мисс конкурса достался студентке 1-го курса University of Surrey Камиле Исингариной из Алматы, передает BNews.kz





Победительницей ежегодного конкурса в этом году стала модель Анастасия Боил, представляющая Россию.





Отметим, что конкурс «Мисс СССР» проводится в Великобритании с 2013 года. Программа мероприятия состоит из конкурса моделей, в котором в этом году приняли участие девушки из 16 стран бывшего СССР, а также выступления знаменитостей и грандиозного музыкального шоу.







