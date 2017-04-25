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Жителям Казахстана стала доступна медицина мирового уровня

25 апреля 2017, 09:34

Клиники Турции предоставляют широчайший спектр услуг по всем медицинским направлениям.

В Алматы открылось официальное представительство международной сети клиник Acibadem. Сегодня Турция по качеству медицинских услуг стала серьезным конкурентом для таких стран, как Германия, Южная Корея и США.

Сеть клиник Acibadem предоставляет квалифицированную, высокотехнологичную, результативную медицинскую помощь по доступной цене.

Клиники, расположенные в самых красивых уголках Турции, предоставляют широчайший спектр услуг по всем медицинским направлениям, включая высокопрофессиональную диагностику и лечение заболеваний в области онкологии, нейрохирургии, ортопедии, кардиологии, гинекологии, спортивной медицины и т.д.

«Наша цель развить взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Турцией. Представительство было открыто для предоставления своевременной, квалифицированной консультации и помощи. Мы даем возможность, не покидая пределов страны, получить онлайн-консультации известных турецких специалистов. Наши пациенты, предоставив свою историю болезни и результаты анализов, смогут получить заключение, информацию о курсе лечения и целесообразности приезда для получения медицинской помощи в Турцию», - подчеркнула директор представительства Acibadem в Казахстане Фируза Алиева.

Консультация предоставляется бесплатно. При необходимости сотрудники представительства помогут оформить все документы для отправки пациента на стационарное лечение в самую лучшую сеть клиник Турции.

Acibadem ставит перед собой цель повысить уровень медицины в Казахстане. Как рассказала руководитель представительства, периодически врачи из Турции будут проводить консультации непосредственно в Алматы, также планируется проведение конференций и семинаров для казахстанских врачей.

Высокое качество работы клиник Acibadem подтверждено Joint Commission International - самой авторитетной и независимой международной аккредитационной организацией из США.

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