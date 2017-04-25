В Сибири нашли байдабатыра

Российские ученые обнаружили новый вид древних млекопитающих, относящихся к группе так называемых многобугорчатых (Multituberculata) и напоминающих современных грызунов

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета и Томского государственного университета нашли останки млекопитающих в ходе совместной экспедиции в Сибири.

«Мы обнаружили очень примитивного представителя этой группы: он должен был жить в юрском периоде (более 145 млн лет назад), его следы остались в отложениях, относящихся к началу мелового периода (100–125 млн лет)», — цитирует агентство Sputnik профессора Санкт-Петербургского государственного университета Павла Скучаса.

Предполагается, что млекопитающее являлось древним предком современных грызунов. Грызун напоминал внешне смесь хомяка и крысы. Существо, которое, вероятно, также является одним из прародителей всех растительноядных млекопитающих, назвали байдабатыром (Baidabatyr clivosu).





«Открытие подтвердило, что за 40 млн лет в Западной Сибири произошел грандиозный эволюционный застой, когда видовой состав млекопитающих и земноводных практически не менялся», — заключил эксперт.





Для защиты от хищников у Baidabatyr clivosus имелись ядовитые шпоры на лапах, похожие на те, которыми располагают утконос или ехидна. По мнению исследователей, ядовитые шпоры могли быть своеобразной чертой всех млекопитающих того периода.





Место раскопок находилось около деревни Большой Кемчуг в Красноярском крае. Анатомические особенности премоляра позволили отнести байдабатыра к новому виду многобугорчатых (Multituberculata) — вымерших млекопитающих, которые возникли и исчезли в мезозойской эре.