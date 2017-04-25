В Эквадоре от наводнений и оползней погибли десятки людей
25 апреля 2017, 09:54
Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны.
По данным министерства по управлению рисками Эквадора, общее число погибших составило 32 человека, 40 получили ранения и один пропал без вести. Только в течение апреля погибли 16 человек, пострадали 32 тысячи домов, передает РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.
В общей сложности наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны. Самыми пострадавшими стали провинции Гуаяс и Манаби.
Фото: Новости Приднестровья
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855653-76574e05c072bd18d54a93e5298bb29b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...