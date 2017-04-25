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В Эквадоре от наводнений и оползней погибли десятки людей

25 апреля 2017, 09:54

Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны.

По данным министерства по управлению рисками Эквадора, общее число погибших составило 32 человека, 40 получили ранения и один пропал без вести. Только в течение апреля погибли 16 человек, пострадали 32 тысячи домов, передает РИА Новости со ссылкой на канал Telesur.

В общей сложности наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны. Самыми пострадавшими стали провинции Гуаяс и Манаби.

Фото: Новости Приднестровья






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