Поселок Заречный в СКО превратился в остров

Вода дошла до Петропавловска, где отрезала от внешнего мира целый микрорайон. Поселок Заречный превратился в остров. В местной школе даже отменили занятия, там теперь располагается пункт эвакуации. Но самое сложное еще впереди: вода в Ишиме продолжает прибывать, и пик паводка, по прогнозам спасателей, ожидается через несколько дней

Сверху хорошо видно: вода обступила Заречный со всех сторон. А на острове остались полторы тысячи жителей, а еще колония общего режима и следственный изолятор. Режимные учреждения стоят на возвышенности, их пока эвакуировать не собираются. А вот некоторые местные жители заранее покинули Заречный, разъехались по родственникам.





Кумар Аксакалов, аким СКО:





- Еще раз большая просьба: соответственно реагировать и выезжать в эвакопункты, потому что вода все-таки большая, мы такую воду еще не видели.





Аким не зря беспокоится, спасатели жалуются, что люди не хотят оставлять свои дома, боятся мародеров. Приходится в буквальном смысле уговаривать. Вот, например, пенсионерка Валентина Никитичева живет возле самой реки, а уходить все равно не хочет. Больше всего беспокоится о библиотеке, все-таки больше двух тысяч книг могут намокнуть.





Валентина Никитичева:





- 36 лет живу, в дом вода не заходила, а сейчас нам пришлось все поднять, все это убрать, это большие заботы как бы. Сейчас нас так напугали, что это самое…





Но спасатели не сдаются, ходят по домам, раздают памятки, рассказывают об уровне воды. Уговаривают эвакуироваться заблаговременно. Говорят, самая большая вода может прийти ночью, да так быстро, что и убежать не все успеют.





Габит Ибраев, начальник управления ЧС г. Петропавловска:





- С трех сторон дороги перекрыты. Продукты, все, хватит на всех, вместимость эвакуационного пункта, спортзал - 50 человек.





Эвакуационный пункт днем пустует, он на первом этаже школы, на втором – оперативный штаб спасателей. Тут же дежурит вездеход, проехать в Заречный можно только на нем.





Сейчас занятия в школе вообще отменили, как минимум, на несколько дней. В спортзале поставили кровати, ночью здесь ночевало около 20 человек, днем зареченцы разошлись по своим домам. Вода в Ишиме только поднимается.





Пик паводка ожидается к концу недели. Пока затопленных домов нет, но вода уже подбирается и к нескольким селам, что расположены в пойме Ишима.