В школах Алматы повысили знания о диабете

В 201 школе южной столицы была проведена просветительская работа о сахарном диабете и его профилактике.

Подрастающее поколение Казахстана плохо осведомлено о диабете, при этом с возрастом у людей знания о мерах профилактики и симптомах заболевания не увеличиваются. Данный вывод сделан по результатам исследования, проведенного в рамках социального проекта «Внимание: Диабет Рядом!», в школах города Алматы.





В 201 школе южной столицы была проведена просветительская работа о сахарном диабете и его профилактике. Помимо работы по повышению осведомленности о сахарном диабете в школах Алматы было проведено исследование, в котором приняло участие более 1700 учеников и 800 учителей и персонала школ. Исследование проводилось в 2 этапа.





В 1 этапе приняли участие ученики и учителя, которые еще не были охвачены просветительской работой. Результаты показали низкую осведомленность - так порядка 53% учеников не знают ни одного раннего признака диабета. При этом более половины из них не знакомы с мерами профилактики диабета типа 2, на который приходится более 90% всех случаев диабета в Казахстане.





Результаты опроса среди учителей и персонала школ ненамного лучше. Только 43% смогли назвать хотя бы одну из мер профилактики этого заболевания, и лишь 60% один из ранних признаков.





2 этап исследования был проведен среди учеников и учителей, которые были охвачены просветительской работой, длившейся в течении 2 лет. Эта группа показала высокие результаты в знаниях о заболевании. Так 84% учеников и 88% учителей из группы, охваченных проектом, знают о ранних признаках диабета. О мерах профилактики знают 78% и 86% соответственно.





Низкая осведомленность населения о диабете приводит к тому, что в Казахстане его часто диагностируют спустя 5-7 лет с начала развития заболевания, когда оно уже успело нанести непоправимый вред здоровью.





Широкомасштабный проект проводится ОФ «Фонд Диабетического Просвещения РК» в сотрудничестве с Представительством компании Ново Нордиск А/С в Казахстане при поддержке Министерства здравоохранения РК, Министерства образования РК, акиматов г.Астана и Алматы.