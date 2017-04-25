Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в метро Алматы

Пассажиров алматинского метро эвакуируют, сообщает Zakon.kz.

«В 19.00 в УВД поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций», - сообщила пресс-секретарь КГП «Метрополитен» Алматы Ажар Хабиева.

«Что-то происходит в метро. Люди в форме утверждают, что учения.. но как бы не так. Пришла встретить парня к станции Жибек жолы. Тут все оцепили и людей выгнали. И тут звонит мой парень и говорит, что их сняли с поезда на Байтурсынова. Вопрос, а правда ли учения? И почему тогда людей не предупреждают заранее?? Вы представляете, сколько людей доберётся таким способом до дома», - пишет очевидец Татьяна Лободина.

«Не знаю, стояли в бронежилетах у выходу, торопили народ. Думаю, сообщили о минировании. Было на Сайране»,- сообщил очевидец Санжар Мухамеджанов.