Ученые раскрыли тайну происхождения хоббитов

Флоресские хоббиты (Homo floresiensis), происхождение которых уже долгое время вызывает интерес ученых, имели общего предка с человеком умелым, а не прямоходящим, как считалось прежде





Доминирующей идеей до настоящего времени было предположение, что флоресские хоббиты, рост которых не превышал метра, происходили от более крупного человека прямоходящего, когда-то обитавшего в Африке. Низкий рост Homo floresiensis ученые объясняли ограниченными ресурсами на островах, до которых флоресские хоббиты добрались из Африки.





Однако последний всесторонний анализ, проведенный специалистами Австралийского национального университета, показал, что предками Homo floresiensis были некие жители Африки, обитавшие на континенте более 2 млн лет назад. Со временем одна группа этих предков осталась в Африке и эволюционировала в человека умелого, а другая около 2 млн лет назад покинула континент, опередив в этом человека прямоходящего, и почти 700 000 лет назад прибыла на Флорес.

«Предки флоресских хоббитов шли через юг и юго-восточную Азию и, наконец, прибыли на Флорес, где постепенно изменились, став Homo floresiensis», — заявил автор исследования Колин Гровс.





Чтобы сделать такие выводы ученым пришлось тщательно изучить и сравнить череп, челюсть, зубы, руки, ногу и плечо флоресского хоббита с окаменелостями других видом человека и его более примитивных предков.

Исследователи полагают, что предки Homo floresiensis, вероятно, вымерли в Азии, после того, как туда прибыли более крупные и разумные виды человека.