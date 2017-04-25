Скончалась жительница Талдыкоргана, утверждавшая, что находилась в рабстве

Нурлан Айшимбаев, член общественной палаты г. Талдыкоргана:





- По просьбе родственников я сам неоднократно участвовал в расследовании подобных дел. У меня складывается впечатление, что крестьянские хозяйства, находясь вдали от цивилизации, совсем одичали. Их никто не контролирует. Поэтому местные рабовладельцы нередко похищают силой и хитростью одиноких, больных людей, а потом делают с ними все что захотят.





По рассказам умершей, последние годы она провела на ферме в Алакольском районе, куда некие супруги Анар и Бокен заманили ее обманом. А когда женщина совсем обессилила, они якобы вывезли ее в город и бросили возле автовокзала. В ДВД заявили, что смерть потерпевшей никак не повлияет на ход дела. По крайней мере, следствие продолжится. В морге тоже сообщили, что не станут препятствовать, чтобы во время вскрытия присутствовали родственники или их представители. Кроме того, выяснилось, что «рабыня» была многодетной матерью. Старший сын приехал на ее похороны, еще четыре дочери, оказывается, воспитываются в детском доме.