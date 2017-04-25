Православные сегодня отмечают Радоницу или Родительский день

25 апреля православные отмечают Радоницу. Так называется девятый день после Воскресения Христа. Это день особого поминовения усопших.









Радоница или Радуница пришла в православную церковь именно с языческих времён. И по сей день все страны, исповедующие эту религию, придерживаются доброй традиции празднования Радоницы. Следует отметить, что в 2017 году Радоница выпадает на 25 апреля, на 9 день после даты православной Пасхи – во вторник. В некоторых случаях Радоницу переносят на понедельник, а если во вторник происходит какой-либо другой православный праздник, то – на среду. Название праздника в разных странах В России принято называть этот праздник Радоницей или Радуницей. Украина, Польша и Беларусь называют этот день Проводами, Радованцы, Могилки, но всё чаще – Родительский день. В Белоруссии эта дата, считается официальным выходным.





Раньше на Радоницу, с самого начала дня, хозяйка готовила особые продукты, которые следовало отнести на могилу к усопшему. Традиционным блюдом считалось отварное куриное яйцо, как правило, зелёного или жёлтого цвета, что символизирует грусть и томление. Помимо яиц следовало приготовить кутью, блины и тонкие сухие лепёшки.





Традиции празднования Радоницы





Существует и по сей день традиция поминать усопших такими блюдами. Однако теперь на кладбище также носят сладости, бутерброды и водку. Спиртное часто присутствует в процессе поминания усопших. Стоит знать, что церковь относится крайне негативно к такой традиции. Но многие, как и их предки, приходят на кладбище, чтобы «самому пригубить и покойнику налить». Раньше еду, приготовленную для поминания, брали с собой, завёрнутой в ткань, и кушали прямо на могилке, зарывая в землю ту часть, которая приготовлена для покойника. Теперь этого не делают, а оставляют пищу у памятника или креста, чтобы любой прохожий мог помянуть погребённого здесь человека.





Ещё одной традицией на Радоницу является угощение бедных, нищих и бездомных. В этот родительский день их немало на кладбище и им не принято отказывать. Им отдают часть принесённой с собой еды и наливают рюмочку.





Приметы на Радоницу





В древности считалось, что на Радоницу обязательно должен пойти дождь. Дети с утра бегали на улицу и взывали к небу, чтобы оно подарило им «священной воды». Ей умывались, ведь она, как считали наши предки, помогает исцелиться и очищает от грехов. Молодые девушки умывались такой водой, пропуская её через своё колечко, чтобы сохранить молодость и красоту на долгие годы.





Источник: vesti-ukr.com, godzagodom.com

Фото: u-f.ru

Название праздника Радоница происходит от славянского «радоваться», что в современном представлении о празднике поминания усопших может показаться как минимум странным. Однако предки вкладывали в это слово вовсе не грустные воспоминая, а именно весёлые и радостные. Дело в том, что в этот день было принято взывать к своим предкам, захороненным под землёй, дабы почтить их и задобрить ради богатого урожая. Кому, как ни тем, кто находится под землёй, более подвластны плодоносные силы матери-природы.