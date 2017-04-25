Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями ЕВРОБАК
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК), передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения инвестиционного и налогового климата в Казахстане, а также развитие агропродовольственной индустрии.
Справочно:
ЕВРОБАК является некоммерческой организацией, созданной в 1999 году по инициативе европейских компаний и Делегации Европейского Союза. ЕВРОБАК объединяет в своем составе более 150 компаний: известные международные, европейские и казахстанские компании, дипломатические миссии из Европы и других стран мира.
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