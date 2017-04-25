Стал известен соперник Каната Ислама перед боем в Астане

Ранее сам казахстанский боксер говорил, что вернется на ринг в мае в США.

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Каната Ислама (23-0, 19 КО), владеющего титулами WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, передает корреспондент передает корреспондент Vesti.kz.





Ранее сам Ислам говорил, что вернется на ринг в мае в США. Теперь определились и дата с местом проведения поединка, и соперник.





Свой следующий бой казахстанец проведет 26 мая во Флориде. Противостоять ему будет Норберто Гонсалес из Мексики. Последний провел на профессиональном ринге 31 поединок, в которых одержал 23 победы (13 КО) при восьми поражениях.





На кону их поединка будут стоять два титула - WBO NABA и WBA intercontinental в первом среднем весе. Об этом на своей странице в Facebok написал представитель Ислама Берик Султан.





Ожидается, что после этого боя станет известен соперник Ислама по титульному поединку в Астане, который запланирован на сентябрь. В рамках этого вечера бокса также должен выступить обладатель пояса "обычного" чемпиона WBA в тяжелом весе Бейбут Шуменов.





Свой последний бой Ислам провел 18 февраля в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США), в котором нокаутировал бразильца Робсона Асиса уже в первом раунде. После боя его сравнили с Головкиным, а российские комментаторы "Матч ТВ" выразили мнение, что Канат уже достиг уровня, чтобы выйти на ринг против именитых боксеров своего дивизиона, таких как "Канело" или Лара. Сам Ислам после победы над Ассисом бросил вызов "Канело" и Котто.



