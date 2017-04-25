Галина Воскобоева получила премию Fed Cup Heart Award – 2017

Казахстанской теннисистке был вручен чек на $1 000.

В Монреале состоялось церемония награждения премии Fed Cup Heart Award – 2017, победительницей которой в зоне I группы зоны Азия/Океания стала казахстанка Галина Воскобоева, обогнав в голосовании японку Наоми Осаку, сообщает обогнав в голосовании японку Наоми Осаку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Казахстанской теннисистке был вручен чек на $1 000. Галина потратит призовую сумму на благотворительность.

Также, премию получила канадка Бьянка Андрееску, став лучшей в зоне I группы зоны Америка.