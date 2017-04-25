Галина Воскобоева получила премию Fed Cup Heart Award – 2017
25 апреля 2017, 10:28
Казахстанской теннисистке был вручен чек на $1 000.
В Монреале состоялось церемония награждения премии Fed Cup Heart Award – 2017, победительницей которой в зоне I группы зоны Азия/Океания стала казахстанка Галина Воскобоева, обогнав в голосовании японку Наоми Осаку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Казахстанской теннисистке был вручен чек на $1 000. Галина потратит призовую сумму на благотворительность.
Также, премию получила канадка Бьянка Андрееску, став лучшей в зоне I группы зоны Америка.
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