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Названы самые безопасные города мира

25 апреля 2017, 10:36

Опрос, проведенный порталом Numbeo.com, показал, что самым безопасным городом мира является столица ОАЭ Абу-Даби.

Всего в рейтинге соревновались 378 городов. Numbeo.com учел базы данных, составленные на основе информации пользователей портала, а также индекс преступности, передает эмиратское издание The National.

Согласно расчетам портала, город можно считать безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. На 100 000 жителей города в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015 — до 83,8.
«Мы не отрицаем, что преступность все-же существует. Но число преступлений здесь самое низкое», — рассказали опрошенные изданием чиновники, которые отметили, что правительство ОАЭ гарантирует безопасность для всех граждан.

Также в категорию самых безопасных городов попали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), швейцарские Базель и Цюрих, Доха (Катар) и Сингапур.
В списке городов с низким уровнем преступности оказались швейцарский Берн, китайский Гонконг и белорусский Минск. Эти города набрали от 20 до 40 баллов. Москва разместилась на 205 месте, набрав 45,32 балла. Numbeo охарактеризовала российскую столицу как город с «умеренным уровнем преступности».

Фото: friday22.ru



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