Звездопад в мае 2017: где, как и когда лучше наблюдать
25 апреля 2017, 10:47
Весна богата этими завораживающими явлениями космоса — первый весенний звездопад сменит второй – Аквариды, который будет радовать землян больше месяца.
Прохождение Земли через звездный поток эта-Акваридов ежегодно можно наблюдать с конца апреля, почти сразу после прохождения метеорного потока Лириды
Звездопад – самое романтичное природное явление, которое приковывает к небосводу взгляды не только астрономов, но миллионов жителей нашей планеты. Весна богата этими завораживающими явлениями космоса — первый весенний звездопад сменит второй – Аквариды, который будет радовать землян больше месяца.
Астрономы часто делят Аквариды на две части – "эта" и "дельта". Весной земляне ежегодно наблюдают именно эта-Аквариды, а в середине лета — дельта-Аквариды.
Где, когда и как
Пика своей активности звездный дождь достигают 5-6 мая. Аквариды можно будет наблюдать в предрассветные часы из любой точки земного шара, но жители южного полушария станут свидетелями более яркого и красочного зрелища.
В южном полушарии на пике активности Акварид метеорный поток достигает до 60 метеоров в час. Однако и в северном полушарии, если повезет, можно наблюдать по одному метеору один раз в 2 минуты.
Это происходит из-за разницы в широте наблюдения. Созвездие Водолея, где находится радиант эта-Аквариды, значительно выше в небе южного полушария, чем северного. Наблюдать звездопад можно без специального оборудования — пролетающие метеоры можно увидеть невооруженным взглядом.
Лучший способ увидеть метеорный поток – убедиться, что вы находитесь вдали от любого источника света. Так что, найдите место для наблюдения вне города или городских огней.
За эта-Акваридами лучше всего наблюдать после полуночи до рассвета, так что оденьтесь потеплее и устройтесь как можно комфортнее. При желании, можно использовать шезлонги или спальные мешки. Смотрите посередине между горизонтом и зенитом и под углом 45 градусов от созвездия Водолея. Проведите хотя бы 30 минут снаружи, чтобы привыкнуть к темноте и наслаждайтесь незабываемым световым шоу. Аквариды Свое название Аквариды получили от созвездия Водолея, где находится их радиант. Метеориты появляются из одной из ярчайших звезд в созвездии — Эта, благодаря которой и появилось название "эта-Аквариды". Аквариды наблюдали еще в Древнем Китае, что подтверждают многочисленные письменные свидетельства. Но, впервые данный метеорный поток был подробно описан лишь немецкими астрономами в 1848 году.
Эта-Аквариды — быстрые белые метеоры, которые проносятся по небу со скоростью 66 километров в секунду.
Как и все другие метеорные потоки, Аквариды являются осколками кометы. Источником этого метеорного потока является знаменитая комета Галлея, которая породила также метеорный поток – Ориониды, красотой которого люди смогут насладится осенью. Каждый раз, когда комета Галлея возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы, ее ядро изливает слои льда и осколки скальных пород в космическое пространство, которые сталкиваясь с земной атмосферой становятся эта-Акваридами в мае и Орионидами в октябре. Последний раз астрономы-любители наблюдали комету Галлея в 1986 году. Период обращения кометы Галлея составляет 75-76 лет, и ближайшее ее появление во внутренней части Солнечной системы ожидается в 2061 году.
Источник: sputnik-georgia.ru
Фото: www.obltv.ru
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