Звездопад в мае 2017: где, как и когда лучше наблюдать

Весна богата этими завораживающими явлениями космоса — первый весенний звездопад сменит второй – Аквариды, который будет радовать землян больше месяца.

Прохождение Земли через звездный поток эта-Акваридов ежегодно можно наблюдать с конца апреля, почти сразу после прохождения метеорного потока Лириды





Звездопад – самое романтичное природное явление, которое приковывает к небосводу взгляды не только астрономов, но миллионов жителей нашей планеты. Весна богата этими завораживающими явлениями космоса — первый весенний звездопад сменит второй – Аквариды , который будет радовать землян больше месяца.





Астрономы часто делят Аквариды на две части – "эта" и "дельта". Весной земляне ежегодно наблюдают именно эта-Аквариды, а в середине лета — дельта-Аквариды.





Где, когда и как

Пика своей активности звездный дождь достигают 5-6 мая. Аквариды можно будет наблюдать в предрассветные часы из любой точки земного шара, но жители южного полушария станут свидетелями более яркого и красочного зрелища.



