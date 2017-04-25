Директор службы внешней разведки доложил Н.Назарбаеву о деятельности ведомства
Нурсултан Назарбаев провел встречу с директором Службы внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» Габитом Байжановым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства представлена информация о текущей деятельности службы и планах работ на предстоящий период.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
25 апреля 2017, 10:54
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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