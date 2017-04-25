Парламентарии Казахстана и Кыргызстана провели встречу в Кордае

В райцентре Кордайского района селе Кордай сегодня состоялась межпарламентская встреча казахстанских и кыргызстанских депутатов под председательством главы Комитета Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает МИА «Казинформ».

Перед началом встречи делегации посетили приграничные пункты пропуска казахстанской таможни «Кордай» и кыргызстанской «Ак жол», осмотрели новейшее оборудование. Участниками обсуждений стали депутаты Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, во главе с его председателем Аскарбеком Шадиевым, и члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан.

В ходе встречи обсуждался широкий круг актуальных для двух стран вопросов - вододеление по трансграничным рекам, обеспечение жамбылских аграриев поливной водой, налаживание торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами двух стран, таможенные проблемы, ветеринарный и фитосанитарный контроль.

«Весьма символично, что наша встреча проходит в поселке Кордай, в одном из мощно и динамично развивающихся регионов Жамбылской области. Казахстан отмечает 25-летие установления дипломатических отношений с Кыргызстаном, также в этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Сегодняшняя встреча еще раз подтверждает наши дружеские добрососедские отношения и стремления к их укреплению», - сказала в приветственной речи Дарига Назарбаева.

Было отмечено, что отношения в различных сферах двух стран подкреплены договорно-правовой базой, за эти годы подписано более 150 документов. В июне 2015 года в рамках рабочего визита в Астану председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А. Жээнбекова было подписано соглашение о межпарламентском Совете по сотрудничеству между Парламентом Казахстана и Жогорку Кенеша.

«Полагаю, что Совет будет содействовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей между Казахстаном и Кыргызстаном, в том числе развитию межпарламентского взаимодействия», - отметила сенатор.