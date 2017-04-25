Археологический парк «Древний Тараз» включен в число посещения гостями ЭКСПО-2017

Исторический памятник республиканского значения - археологический парк «Древний Тараз», - открытый в дни празднования 550-летия Казахского ханства, включен в число городов посещения гостями Всемирной выставки ЭКСПО-2017. В церемонии открытия комплекса принимал участие Глава государства Н. Назарбаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сегодня Тараз - областной центр Жамбылской области с почти полумиллионным населением, крупный индустриальный и культурный центр южного Казахстана. Благодаря богатым историческим достопримечательностям, город имеет огромный туристический потенциал. Начавшиеся в 2011 году археологические раскопки древнего городища дали уникальные артефакты двухтысячелетней истории края.

По утверждению ученых, здесь под толщей асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет.

Шестой год здесь проходят полномасштабные археологические раскопки древнего городища Тараз. За это время археологи обнаружили уже порядка 50 тыс. артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII - IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

На 20-ти гектарах разместились смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Тараз саздары», сквер «Мынбулак», а также здание музея, в котором собраны экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

Среди найденных артефактов много богато орнаментированной, с ручной лепкой, керамической посуды, есть изделия из золота, стекла, металла. Специалисты-востоковеды из санкт-петербургского Эрмитажа, работавшие здесь, высоко оценили найденные за столь короткий срок в столь огромном количестве артефакты.

Значительная часть коллекции датируется XI - XII веками, это период власти Караханидов, 800 лет назад. В музее парка «Древний Тараз» имеется богатая и разнообразная, найденная в ходе раскопок, коллекция керамики, выполненная из местной глины.

В 2015 году на территории раскопок древнего городища, на глубине 2,5 метра, был найден «золотой клад». В небольшом кувшинчике хранились золотые и серебряные украшения эпохи Караханидов - 97 драгоценных предметов. Первоначальная датировка - XII век, эпоха Караханидов и расцвета древнего Тараза. Эту находку специалисты ставят в один ряд с «золотым человеком» и «мангистауской принцессой».

Сотрудник музея А. Крокошева рассказала, что под Таразом может быть скрыт целый подземный город.

«Судя по тому, что Тараз был столицей несколько раз, был и крупным экономическим городом, обычно в таких городах, и европейских, и азиатских, конечно, бывали такие подземные траншеи, пути, чтобы правители, горожане могли скрыться от вражеских нашествий, - говорит она. - От Тектурмаса ведет подземный ход, по которому якобы может проехать всадник с копьем. Старожилы, кто раньше здесь жил, рассказывали, что в детстве туда спускались, и что та пещера была объемная. По преданию, в XIII веке, когда монголы штурмовали Тараз, жители сами подожгли город и покинули его через подземный ход. Фактически этот подземный ход еще не исследован. Надеемся, что рано или поздно, когда здесь, на территории городища Тараз, основная часть археологических работ будет завершена археологами, то откроем и подземный ход».